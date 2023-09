Pedullà propone a Garcia umiltà per 5 motivi

Dopo la gara di Marassi contro il Genoa continua a crescere il malumore della tifoseria azzurra. Il Napoli era chiamato alla risposta dopo la sconfitta casalinga con la Lazio di Sarri. Ma dopo la sosta la gara disputata dagli azzurri è nettamente al di sotto delle aspettative. Solo nel finale infatti riescono a recuperare il risultato, raggiungendo il pareggio e dando, seppur per poco, l’impressione di poter provare a ribaltare il risultato.

Tra la tifoseria azzurra è impazzato l’hashtag #GarciaOut, e chi in maniera più scherzosa, chi in maniera più seria ha espresso un disprezzo per il lavoro di Garcia finora sulla panchina del Napoli.

A fare invece un’analisi più approfondita è stato Alfredo Pedullà. Il giornalista, infatti tramite i propri social ha consigliato a Garcia “umiltà” esponendo il proprio pensiero grazie a 5 punti ben precisi.

Partendo dal gioco complessivo della squadra, passando per il rendimento dei singoli giocatori fino alle scelte dei cambi. Un’attenta analisi che come ha anche spiegato successivamente Alfredo Pedullà è frutto di ciò che ha mostrato il tecnico francese in queste prime giornate di campionato.

