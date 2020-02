Pecci: “Rigori? Non si può giocare con le braccia nelle mutande. Nicchi…”

Il commento dell’ex viola Eraldo Pecci sui rigori e sulla diatriba Juventus-Fiorentina.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it .L’ex centrocampista della Fiorentina, Eraldo Pecci, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:Nicchi non può dire quelle cose e anche Nedved è andato oltre il suo ruolo. Ognuno deve stare nel proprio abito. I rigori? Uno non può muoversi con le braccia dentro le mutande.Non sono favorevole alla tecnologia perché il calcio è sport di contatto. Se sbagli anche dopo aver consultato la tecnologia, aumenti il mio sospetto. Ripercussioni dopo le parole di Commisso? Non credo, sarebbe una cosa bruttissima da pensare. Nicchi ha esagerato