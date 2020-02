Pazza Inter, il derby è tuo con un’incredibile rimonta! Al Milan non basta Ibra

Lo svedese e Rebic mandano avanti i rossoneri per 2-0 all’intervallo, poi il poker nerazzurro che vale la vetta: Brozovic, Vecino, De Vrij e Lukaku firmano l’impresa.Se ne parla in queto articolo pubblicato su Gazzetta.it .-Più pazza di cosi… hai voglia a cambiarle nome, l’Inter vince il derby della pazzia 4-2, ribaltando il doppio vantaggio Milan del primo tempo e agganciando la Juventus in testa alla classifica, proprio quando la partita pareva aver preso la via rossonera. Esulta Conte, che viaggia in campionato più forte dei tempi del triplete. E 24 ore dopo la sconfitta di Sarri a Verona, con il peso della vittoria della Lazio a Parma, manda alla Serie A il messaggio più forte.Pioli legge perfettamente la partita, il primo tempo che ne viene fuori è un dominio rossonero perché Calhanoglu oscura Brozovic, Theo Hernandez e Rebic fanno a fette Candreva e Godin sulla fascia, Ibra risulta dominante nei palloni aerei e nel gioco di sponda. Si capisce subito l’antifona, dopo 2′ Castillejo prova a innescare Ibra, che con il destro al volo anticipa Godin ma spedisce alto. Spinge la squadra di Pioli, l’Inter non riesce a prendere campo. Calhanoglu al 7′ innesca Rebic, ma il tiro viene ribattuto. E ancora Calhanoglu pericolosissimo al 9′: bravissimo a farsi trovare libero tra linee, riceve palla e scarica il destro che prende il palo a Padelli battuto. Conte si sbraccia, fa cenno ai suoi di saltare il centrocampo per cercare Lukaku. Il giochino riesce quasi mai, il Milan ha ritmi altissimi che calano solo intorno a metà frazione. Ed è lì che l’Inter costruisce le uniche palle gol del primo tempo: al 19′ un angolo di Sanchez trova la testa di Godin, pallone fuori di poco. Poi Lukaku fa tutto da solo: minuto 24, il belga difende un pallone sulla destra, si gira e si invola, prendendo campo a Romagnoli e servendo sul piatto d’argento il pallone del possibile vantaggio a Vecino, che però tira debolmente e favorisce la respinta di Donnarumma. È un fuoco di paglia, invece di impaurirsi il Milan ricomincia a macinare gioco. Al 33′ Brozovic perde un pallone sanguinoso sulle trequarti, Conte si mette la mani in testa perché intuisce il pericolo, Calhanoglu si infila in area e viene murato solo in extremis da De Vrij. Il vantaggio rossonero sembra nell’aria. E infatti arriva al 40′: Castillejo alza un pallone in area, Ibrahimovic sovrasta Godin, De Vrij non interviene, Padelli esce a vuoto e per Rebic è un gioco da ragazzi mettere dentro a porta vuota. La replica nerazzurra non arriva. De Vrij rischia l’autogol al 45′, deviando in angolo un cross di Theo Hernandez. E sul corner successivo Kessie fa la sponda trovando Ibrahimovic (perso completamente da Skriniar) sul secondo palo, il cui colpo di testa vale il 2-0 e l’esultanza a braccia aperte sotto la curva Nord nerazzurra.Si riparte senza sostituzioni. E l’inizio è diametralmente opposto. Perché come all’improvviso al 6′ prima Donnarumma è costretto a intervenire su un tiro-cross di Candreva, poi Brozovic con un destro al volo riapre il match. Neppure il tempo di rimettere in ordine che all’8′ Godin trova in profondità Sanchez, bravo a controllare sull’uscita di Donnarumma e serve dietro per Vecino che trova il pareggio. È 2-2, l’Inter risorge dall’inferno in un attimo. E ora il match è in equilibrio, anche in termini di gioco. Ibra ci prova da fermo: punizione dai 25 metri al 22′ che termina non lontano dal palo alla sinistra di Padelli. Il Milan prova a riscrivere le trame del primo tempo, l’Inter ha capito che deve saltare il centrocampo e ora cerca con più frequenza Lukaku e Sanchez in profondità. Minuto 25, attenzione: Lukaku si vede deviare in angolo il tiro. E sull’angolo battuto da Sanchez, De Vrij trova con la testa l’angolo lontano, su cui Donnarumma non può nulla. Ribaltone completato. Conte cambia subito: fuori Sanchez, dentro Eriksen. Il Milan ora avanza quasi per inerzia, l’Inter è in controllo. Minuto 35, altri due cambi: Leao per Castillejo, Moses per Candreva. E per poco Eriksen non fa venir giù San Siro: traversa piena con una punizione gioiello da 30 metri. Pioli cambia ancora: fuori Kessie, dentro Paquetà, poi anche Bonaventura per Rebic. Siamo al rush finale. E succede di tutto. Barella in un coast to coast al 44′ si fa ipnotizzare da Donnarumma, mentre al 45′ dall’altra parte Ibra vede svanire il 3-3 sul palo, dopo un colpo di testa su cross di Paquetà. È l’ultimo acuto Milan, perché dall’altra parte – minuto 48 – Vecino temporeggia sulla bandierina, la palla arriva a Moses che mette dentro per Lukaku, il cui colpo di testa fa rima con 4-2. È trionfo nerazzurro: derby e primo posto, più di così…