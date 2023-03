Partire è Crescere. Sempre

“Lavoro sodo ogni giorno per raggiungere il mio sogno. Giocare in Premier League“.

Firmato e controfirmato, signor Victor Osimhen, professione centravanti.

Centravanti della SSC Napoli.

Come leggere questa dichiarazione del “9” partenopeo?

Lo abbiamo scritto chiaramente in mattinata riguardo Spalletti, lo ribadiamo per Osimhen e per tutti i pezzi pregiati del Napoli 5.0.

Gli Artisti vivono di Passione ed Ambizione. Guai a venir meno a questo binomio. Diventa “lavoro” ed il lavoro logora. Dentro e fuori.

Due esempi per capirci a volo.

Higuain e Buffon.

La Passione è il motore. Passione ed Ambizione.

Tutti, proprio tutti hanno il diritto anzi il Dovere di ambire ad ogni forma di miglioramento. Il Napoli 5.0, il Napoli del 2023, protagonista in Italia ed in Europa ha aperto un centro commerciale. La vetrina più luminosa.

Vien da sé che se alzi la serranda, gli acquirenti arrivano. Questo vuol dire che hai fatto un ottimo lavoro. Perfetto. Una azienda è così che cresce e si espande.

Garantendo ad ognuno dei suoi interpreti, la possibilità di sognare in grande.

Spalletti, Osimhen e Kvaratskhelia, sono i pezzi più brillanti del centro commerciale e come ogni “prodotto” hanno un prezzo. Un prezzo ed un motore.

Dove non arrivano i soldi, arriva il fascino ed il prestigio dei club internazionali.

Lo abbiamo imparato con la colonna Koulibaly.

È giusto anzi sacrosanto ambire. Nulla svuota un artista ed un atleta come la frustrazione dell’immobilita’ e della sosta. Abbiamo tutti bisogno di stimoli concreti e continui. La zona di comfort di cui tanto si parla, è una gabbia per tutti, per chi crea show ed emozioni, una tragedia.

Cresce il Napoli, crescono i suoi managers, gli allenatori, i calciatori, i giornalisti ed anche i tifosi.

“Partire è un po’ morire“, recita una celebre poesia di Haracourt, in questo caso diremo, “Partire è Crescere”.

Vivere.

Vincere.

👏 @victorosimhen9 riceve il premio come “Miglior Atleta Straniero in Italia” per la @Stampa_Estera 🏅 pic.twitter.com/iadzJvpmZr — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 6, 2023

