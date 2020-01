Parolo: “Mancata un po’ di fortuna. Al derby daremo l’anima”

Il centrocampista della Lazio, dopo l’uscita dalla Coppa Italia, ha commentato l’1-0 rimediato al San Paolo.E quanto scritto in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it C’è l’amaro in bocca per l’eliminazione dalla Coppa Italia, ma c’è anche tanta voglia di voltare subito pagina e pensare al campionato. La Lazio, dopo la sconfitta contro il Napoli, guarda a domenica e alla sfida contro la Roma. Ai microfoni della Rai, Marco Parolo ha detto la sua sul match al San Paolo e non solo: “È mancato il gol e un po’ di fortuna, la partita l’abbiamo fatta bene. C’era la voglia di passare il turno, abbiamo dato tutto, penso si sia visto. Con questo spirito che stiamo mostrando da inizio anno affronteremo il derby e daremo l’anima per vincerlo”. Poi sul momento della squadra: “Questi risultati sono il percorso di crescita fatto. C’è il giusto mix tra società, allenatore e giocatori con un unico intento. Il rosso a Leiva? Un’esagerazione, dispiace”.