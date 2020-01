Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Parma sta trattando col Napoli l’acquisto dell’attaccante Fernando Llorente individuato per sostituire l’infortunato Inglese.La notizia rimbalzata nella giornata di oggi,lascia pensare che lo spagnolo non e’pedina di scambio per l’acqusizioni delle prestazioni di Politano,in uscita dall’ Inter,in piu’,vi e’ancora la Roma alla ricerca del “folletto”Matteo…come a dire…tutti li vogliono ma nessuno li prende!