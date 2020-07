Parma-Napoli 2-1, LE PAGELLE: Insigne e Di Lorenzo ci provano, Allan fantasma e Giua inventa

Parma-Napoli 2-1, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020.

Dopo la bella vittoria contro l’Udinese, il Napoli di Gennaro Gattuso perde 2-1 a Parma e scivola al 7° posto in classifica. Due rigori, uno nel primo tempo e uno nel secondo (molto dubbio), permettono alla squadra di D’Aversa di battere quella di Gattuso a cui non basta un rigore di Insigne.

NAPOLI (4-3-3):

MERET 6:

Tranne per i due rigori concessi al parma non ha un gran da fare.

DI LORENZO 6,5:

In crescita, è tra i più attivi. Salva sulla linea un tiro a porta vuota di Karamoh e appena può tenta il tiro dalla distanza.

MAKSIMOVIC 6:

Prestazione al di sotto degli standard che ci aveva abituato dalla ripresa post-covid. Karamoh gli crea più di un problema, poi col passare dei minuti riesce a prendergli le misure ed è sempre utile negli interventi aerei.

KOULIBALY 6,5:

Recupera tantissimi palloni facendo sentire la propria forza fisica agli avversari. Incolpevole sul rigore concesso a Kulusevski.

MARIO RUI 6:

Buona partita, gioca con passaggi semplici e brevi ed accompagna la fase offensiva con proiezioni interessanti. Poi commette un fallo dubbio su Grassi che Giua lo valuta da rigore.

FABIAN RUIZ 6:

Una prova da luci e ombre nel primo tempo. Nel secondo tempo è più costante e da una sua conclusione nasce il rigore realizzato da Insigne.

(ZIELINSKI, dal 32° s.t.: s.v.)

DEMME 6:

Solita regia ordinata, anche se non sempre è nel vivo del gioco.

(LOBOTKA, dal 40° s.t.: s.v.)

ALLAN 5:

Dopo tanto tempo Gattuso lo schiera titolare. La grinta c’è ma la concentrazione manca e commette qualche errore di troppo, da un suo retropassaggio errato il Napoli rischia di prendere gol. Lontano parente di quel calciatore che piaceva ai napoletani e a diverse big europee.

(ELMAS, dal 20° s.t. 6):

Dà maggiore qualità in fase offensiva.

POLITANO 5,5:

Nel primo tempo non sfrutta un’occasione che gli viene servita su di un piatto d’argento al centro dell’area piccola. Salta poco l’uomo e non punge la difesa del parma come dovrebbe.

(CALLEJON, dal 20° s.t. 6):

Entra bene ed ha un buon impatto con la gara.

LOZANO 5,5:

La prima punta non è il suo ruolo e quindi non riesce ad esprimersi al meglio, le cose migliori le fa quando si sposta da esterno di attacco.

(YOUNES, dal 40° s.t.. s.v.)

INSIGNE 6,5:

E’ tra i più positivi. Si sacrifica tanto per la squadra e oltre al rigore segnato crea non pochi grattacapi alla difesa del parmense.

ALL. GATTUSO 5,5:

E’ complicato trasmettere le giuste motivazioni quando hai poco da chiedere alla sua squadra, poi l’assenza di Milik e Mertens rendono il compito ancora più arduo, ma “ringhio” ci prova in tutti i modi e la sconfitta è solo frutto delle invenzioni di Giua.