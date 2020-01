Parma, caso Gervinho! D’Aversa: “Non si vede da giorni”. Va all’Al Sadd? Ma intanto è convocato…

L’allenatore gialloblu:”ha chiesto lui di andarsene,intesa trovata in qatar.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it D’Aversa è stato chiaro: “Gervinho non si è presentato alle ultime tre sedute d’allenamento. Ha forzato per andare via, penso che l’abbiano già venduto”. L’allenatore del Parma, prima della sfida contro il Cagliari ha voluto chiarire la situazione dell’ivoriano che poi però a sorpresa ha convocato. L’ex attaccante della Roma avrebbe trovato un accordo con l’Al Sadd, club del Qatar allenato da Xavi, leggenda del Barcellona e della Spagna.”Ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto – ha continuato ancora D’Aversa -. Quattro giorni fa è venuto a parlare con me della possibilità di andare via, per poi vedersela con la società. Il mercato è aperto, vediamo. Gervinho è stato un giocatore importante per noi ma abbiamo a disposizione un gruppo che gli ha permesso di fare la miglior stagione della carriera”.