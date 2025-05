Pari col Genoa, l’Inter accorcia le distanze: Napoli, ennesima occasione sprecata

Ancora una volta, quando c’era l’occasione di allungare il passo e mettere al sicuro un vantaggio importante, il Napoli si ferma. Il pareggio contro il Genoa pesa come una sconfitta, soprattutto alla luce della vittoria dell’Inter a Torino. Gli uomini di Conte, proprio come a Lecce, sono apparsi stanchi, scarichi, poco motivati. E questo in un momento cruciale della stagione.

L’Inter, impegnata anche in Champions League, non ha fatto sconti e ha dimostrato ancora una volta di saper reggere la pressione. Il Napoli, invece, non ha saputo approfittare dei tre punti di vantaggio che aveva sui nerazzurri. Un’occasione d’oro per mettere una seria ipoteca sul finale di campionato è andata sprecata.

Ora tutto si riapre. Mancano due giornate e tutto può ancora succedere. Le sfide contro Parma e Cagliari diventano decisive: servono sei punti, senza se e senza ma. Il margine d’errore è finito, e la squadra è chiamata a un’impresa. Solo vincendo entrambe le partite si potrà parlare davvero di un Napoli maturo e capace di superare le difficoltà. La speranza è l’ultima a morire: che i ragazzi compiano un prodigio.