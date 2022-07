Pareggio Napoli: troppi giudizi e poche riflessioni

L’amichevole del Napoli contro l’Adana Demirspor è terminata con un pareggio. Il primo goal, quello di Lozano aiutato dall’assist di Kvaratskhelia, ha fatto esultare i tifosi azzurri. Purtroppo però i troppi errori di Olivera e Ostigard non hanno permesso essere felici e speranzosi per troppo tempo.

Due goal quelli dell’Adana, su rigore, uno segnato da Balotelli e uno da Sari derivante da un errore di Ostigard (al posto di Rui) il quale ha atterrato l’avversario. Tuttavia la partita si è conclusa con un pareggio grazie all’autogoal di Cokcalis al 92′.

In molti sui social si sono espressi, in particolare su Twitter. Tanti gli utenti della piattaforma cinguettante ad aver commentato l’amichevole di Castel di Sangro.

L’insoddisfazione ha avuto la meglio.

In molti infatti hanno criticato il portiere azzurro Meret, considerato come una delle cause della scarsa prestazione del Napoli. Sebbene il venticinquenne sia sotto l’occhio del mirino di molti tifosi, c’è un fattore che forse in pochi hanno considerato.

La squadra di Luciano Spaletti sta attraversando un momento delicato. L’addio dei pilastri senior della rosa azzurra certamente hanno influito sulla produttività dei giocatori.

Inoltre i nuovi, come Kivicha, non solo sono appena entrati in squadra, dunque si stanno ambientando in una nuova realtà, ma non parlano nemmeno l’italiano il che rende tutto più complicato.

Ad oggi è complesso poter dare un giudizio tecnico sulla nuova formazione del tecnico di Certaldo. Bisogna dare il tempo ai ragazzi di poter creare il gruppo, di conoscersi affinché in campo possano correre tutti verso lo stesso obbiettivo, vincere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati