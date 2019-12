Paredes vede la Juve, il Psg vuole Emre Can: lo scambio diventa possibile

Scambio Emre Can-Paredes con il Psg per la Juventus?Se ne scrive in questo articolo pubblicatomsu Gazzetta.it Il mercato di gennaio della Juventus non sarà di rivoluzioni e nemmeno di investimenti: per i colpi a effetto, ci sono Inter e Milan. Qualcosa però potrebbe cambiare, perché la rosa è XL e la Juve attira sempre. Ecco, attira: la questione Paredes comincia da qui. L’argentino verrebbe alla Juve di corsa e il suo agente Pablo Sabbag si è mosso per tempo. Lo scambio con Emre Can è sul tavolo: l’affare col Psg potrebbe chiudersi o, al contrario, restare solo un’idea di dicembre.Il Psg per Paredes (che a Torino sfiderebbe Bentancur e Matuidi) ha pagato 47 milioni, la Juve potrebbe prenderlo solo con uno scambio. De Sciglio-Psg è un abbinamento di cui in Francia si parla spesso, ma il nome giusto pare quello di Emre Can, che negli ultimi mesi ha parlato con Parigi più volte. Il tedesco ha perso amore per la sua esperienza juventina e nel 2020 porterebbe volentieri il suo fisico a un indirizzo nuovo. Thomas Tuchel, al di là della comune nazionalità, è uno dei grandi sponsor dell’operazione, mentre oggi sono molto meno possibili le opzioni tedesche come Bayern e Borussia Dortmund. Ecco il principale motivo per cui lo scambio può diventare una cosa seria: la volontà dei giocatori. Molto meno semplice capire se l’operazione si può fare a livello di bilancio. L’argentino guadagna circa 4 milioni e il tedesco almeno un milione in più, differenza evidente ma non trascendentale. Si potrebbe ipotizzare una doppia cessione con valutazione alta per entrambi i giocatori – diciamo 40 milioni? – oppure uno scambio di prestiti. Juve e Psg però devono accordarsi e non sarà semplice, soprattutto se una delle due società pretendesse un conguaglio. Le telefonate tra le società e i giocatori ci sono state e ci saranno ancora.