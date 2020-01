Papera Pau Lopez, i tifosi della Roma increduli: “Come Goicoechea…”

Pauolo Lopez….che combini!Se ne parla in questo articolo pubblicato da il Corriere dello Sporty.it È stato il portiere più pagato della storia della Roma, ma questa sera nel tesissimo derby contro la Lazio ha totalmente deluso le aspettative. L’incredibile papera di Pau Lopez, che con una smanacciata ha tolto il pallone dalla rimessa dal fondo rimettendola in gioco per il pareggio di Acerbi, ha fatto il giro del web: “Non è possibile! Ma perché ha toccato di nuovop il pallone con il pugno invece di lasciare che il pallone finisse fuori?”, il commento incredulo di un tifoso romanista. I sostenitori giallorossi sui vari social hanno commentato l’incredibile errore del portiere ex Betis Siviglia, pagato dalla Roma ben 23,5 milioni di euro. “Il portiere più pagato della sltoria della Roma non può fare queste papere nella partita più importante della stagione”, ha scritto Luca su Twitter. “Sto provando a spiegarmi il motivo di questo intervento sul pallone, ma più lo guardo e più mi arrabbio per una disattenzione del genere”, ha postato invece Anna.C’è poi chi ha ricordato un errore simile capitano a un altro portiere della Roma, nel febbraio del 2013: “Quando ho visto l’errore di Pau Lopez ho pensato a Mauro Goicoechea….”. Il portiere uruguaiano fece un errore simile nel match perso dalla Roma contro il Cagliari per 4 a 2, spedendo il pallone in porta nel tentativo di bloccarla dopo un cross innocuo: “Mi vengono i brividi solo a pensarci – scrive Marco -, ma non diciamolo neanche per scherzo: Pau Lopez è dieci volte più bravo di Goicoechea, ha soltanto sbagliato”.