Palmeri: “Con Spalletti la fine è ormai nota”

Criticato, deriso, accusato della sconfitta del Napoli dalla lotta scudetto, Luciano Spalletti si sta prendendo carico di tutto il risentimento e della delusione dei tifosi napoletani, da vero allenatore con la A maiuscola.

Ma se alcuni sostengono sia un atteggiamento corretto da parte del tecnico azzurro, c’è chi critica questa eccessiva protezione nei confronti dei suoi ragazzi, sostenendo che gli azzurri dovrebbero prendersi la responsabilità delle loro azioni.

Le parole di Palmeri

In merito alla vicenda ” Accuse a Spalletti ” si è espresso il noto giornalista Tancredi Palmeri sull’editoriale di TuttoMercatoWeb.it

Chiude il Napoli, ma come chiude? Spalletti non merita minimamente questo trattamento: sì, ha sbagliato la gestione delle partite cruciali, ma ha portato a lottare per lo scudetto una squadra che poteva lottare per il posto Champions. Eppure le azioni di De Laurentiis gli tolgono la terra sotto i piedi: ricorda il finale del primo anno con Ancelotti, quando nei fatti gli tolse la fiducia, e il secondo anno fu soltanto un’agonia prima di recidere anzitempo. E con Spalletti, assurdamente, la fine è ormai già nota”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati