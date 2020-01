Pallone d’Oro africano, Salah pronto al tris

Pallone d’oro Africano….Salah…sono 3?Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Momo Salah cercherà domani di portarsi a casa per la terza volta di fila il ‘Pallone d’Oro’ africano. A contendere all’egiziano il titolo di miglior calciatore continentale del 2019 – domani a Hurghada la cerimonia di consegna del premio arrivato alla 28a edizione – saranno il suo compagno di squadra del Liverpool, il senegalese, Sadio Manè, e l’algerino del City, Riyad Mahrez. Salah aveva già monopolizzato l’edizione del 2018 (battendo lo stesso Manè), al termine di un’annata più che positiva culminata con la sfortunata finale di Champions persa contro il Real Madrid e dodici mesi più tardi il pronostico sembra già scritto considerando che Momo ha saputo prendersi la sua bella rivincita, facendo tornare i Reds sul trono d’Europa (ci ha contribuito con 5 gol in 12 partite, 36 invece quelli complessivi stagionali).

Se dovesse, come sembra, vincere, Salah eguaglierebbe la striscia di vittorie di fila di Samuel Eto’o (2003-2004-2005) e Abedi Pelé (1991-1992-1993) e si porterebbe a ridosso di Yaya Traoré che detiene il record di quattro vittorie insieme a Eto’o e Abedi Pelé (per l’ivoriano consecutive dal 2011 al 2014).