Palamara, de Magistris: “Radiazione, condivisibile. Ora però dica la verità”

De Magistris su radiazione Palamara: “Ovviamente non può che essere condivisibile il provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura con cui viene disposta la radiazione di Luca Palamara (nella foto) ma non credo sia sufficiente quest’atto per mettere in luce la verità su tutto quello che c’è dietro. Non può certo Palamara essere l’unico capro espiatorio; e soprattutto sarebbe necessario a questo punto ancor di più che Palamara racconti la verità. Perché quest’uomo, che adesso sembra abbandonato da tutti come se fosse l’untore della magistratura da tener lontano, era lo stesso che dodici anni fa rappresentava in maniera convinta l’unità della magistratura associata, e tutte le correnti, e lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura. Quindi io credo che non è in questo modo solamente che si possono mettere a posto ferite, lacerazioni, e lavare i panni sporchi. I panni diventano puliti solo quando si fa luce piena e si fa verità su tanti anni di nefandezza; altrimenti diventa un’operazione anche molto ipocrita, seppur condivisibile”.