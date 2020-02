Pagelle Sampdoria-Napoli, ecco i migliori e i peggiori di Gattuso

Mario Rui torna determinante, Milik le prende tutte, male Hysaj.Se ne parla in questo articolo pubblicato su il Corriere dello Sport.it Il Napoli di Gattuso vince ancora e rivede l’Europa. I partenopei si fanno rimontare due gol, ma grazie ai cambi si riprendono il vantaggio e i 3 punti con un 4-2. Ecco i migliori e i peggiori della partita di ieri.

Mario Rui 7:Batte il calcio d’angolo del raddoppio e la sovrapposizione dell’azione del 3-2, con tanto di cross, è sua. Con la sua spinta è tornato a essere un giocatore chiave.

Elmas 7:Primo gol in Serie A e lacrime di gioia. Ha la corsa e l’intelligenza per farsi sempre trovare dei compagni e per buttarsi dentro. Ammonito, salterà la gara con il Lecce.

Demme (16’ st) 7:Cambio provvidenziale. Per la rete della vittoria, ma anche per l’energia che ridà alla mediana. Anche per lui prima rete in A.

Milik 7:Segna l’ottavo gol in campionato, aggiunge tanti movimenti preziosi e sfiora almeno due volte la seconda rete personale. Di testa le prende quasi tutte.

Hysaj 5,5:Scivola e favorisce l’eurogol di Quagliarella. L’errore lo condiziona e in avanti non si vede mai. Non sfrutta lo spazio che la Samp con il 4-3-1- 2 gli concederebbe.

Manolas 5,5:Non è quello sicuro dei tempi d’oro della Roma. Qualche chiusura la fa, ma il rigore del 2-2 è un regalo, un intervento ingenuo.

Callejon 5,5:Non appariscente. Ha spazio, ma non lo sfrutta come potrebbe. Dà una mano in copertura, ma contro l’Augello del primo potrebbe fare molto più male. Malino nella ripresa.