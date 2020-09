Le pagelle di Parma-Napoli. Male tutto il centrocampo. Osimhen che impatto!

Le Pagelle

Ospina 6 – Pomeriggio tranquillo per il colombiano. Dalle sue parti gli avversari si vedono raramente. Sempre puntuale nelle uscite.



Di Lorenzo 6 – Gara di sostanza la sua. Cerca anche la gioia personale, ma è bravo Sepe a dire di no.



Manolas 6,5 – Inglese è un cliente fastidioso, ma lo gestisce con grande calma. Rischia il giallo nel finale su Karamoh.



Koulibaly 7 – Le voci di mercato sembrano fargli il solletico. Pare destinato ad andare via ma non fa una piega ed ingaggia un duello tosto con Cornelius. Il franco senegalese ne esce assolutamente vincitore, ed ora Gattuso spera che l’offerta irrinunciabile non arrivi.



Hysaj 6 – Schierato a sorpresa da Gattuso ripaga la fiducia del mister con una partita senza sbavature.



Zielinski 5,5 – Si accende a sprazzi, ma quando lo fa non si rende pericoloso. Questa dovrebbe essere la stagione del definitivo salto di qualità, ma se il buongiorno si vede dal mattino… (Dall’88’ Lobotka SV)



Demme 5,5 – Si limita al compitino e becca il solito cartellino giallo. Un gradino sotto a quel giocatore che lo scorso gennaio ha dato la scossa al reparto. (Dal 62’ Osimhen 7 – Entra e spacca la gara in due. I difensori di casa non lo prendono praticamente mai. Gli è mancato il goal, ma da quello che ha mostrato oggi, non tarderà ad arrivare)



Fabian 5,5 – Così come Zielinski e Demme soffre la fisicità dei dirimpettai. Sulla carta non ci sarebbe storia, ma il campo ci dice che Grassi, Kucka ed Hernani sono stati superiori a Zielinski, Demme e Fabian. (Dall’84’ Elmas sv)



Lozano 7 – Gli è mancato il goal, ma per il resto ha fatto assolutamente bene. Corre, ripiega, salta gli avversari e mette lo zampino nei due goal azzurri. Che sia l’inizio di una stagione da protagonista?



Mertens 7 – Passano gli anni, cambiano i compagni di reparto, ma c’è una certezza, una sola certezza, lui segna. Si vede poco nel primo tempo, ma alla prima occasione utile, sfrutta il lavoro si Osimhen ed apparecchia per la vittoria. (Dall’88’ Petagna SV)



Insigne 7 – Ancora in rete all’esordio. Ormai ci ha preso gusto, alla prima il capitano va in rete per la terza volta consecutiva. Nel primo tempo cerca spesso Lozano col lancio che ha reso famoso Callejon, ma è poco incisivo. Nella ripresa è suo il tap-in che chiude la gara sullo 0-2.

Gattuso 6,5 – Gara dal doppio volto. Male nel primo tempo, con un possesso sterile che produce addirittura zero tiri in porta. Nella ripresa entra Osimhen si cambia modulo ed il Napoli si trasforma in una macchina da guerra. Due reti, un legno e tante altre azioni. Come inizio non c’è male, ma guai a regalare sempre le prime frazioni di gioco.