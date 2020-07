” A Napoli, in Villa Comunale, per pretendere verità e giustizia sulla morte tragica di Mario Paciolla. Mario era un napoletano libero, coraggioso, colto, ricco di ideali. Un costruttore di pace e di giustizia. Chi lotta profondamente per la giustizia sceglie la vita più difficile ma quelle più bella, perché scevra da compromessi morali. Mario muore libero, senza prezzi e guinzagli.