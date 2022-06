Ounas corteggiato dalla Samp, Faggiano pensa all’ala algerina

Ounas potrebbe lasciare Napoli per l’ennesima volta, con Samp, Monza e Cremonese che sono interessate al gioiellino algerino classe ’96.

Secondo “Il Mattino” il Ds Faggiano avrebbe avviato dei contatti telefonici con la dirigenza del Napoli per chiedere informazioni su Adam Ounas. Reduce da una stagione poco entusiasmante, con sole 15 presenze in Serie A, l’ala algerina potrebbe accettare eventuali offerte. In queste ultime ore, oltre alla Samp, hanno effettuato sondaggi anche le due neopromosse Monza e Cremonese, in cerca di rinforzi per difendere la Serie A appena conquistata.

Il mercato della squadra partenopea ruota intorno alle cessioni, come riferito qualche settimana fa dal presidente De Laurentiis. Il Napoli spingerà per una cessione a titolo definitivo, con il costo del cartellino che si aggira sui 10 milioni di euro. Si attendono novità nei prossimi giorni.

