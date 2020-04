Ottavio Bianchi: “Io, chiuso in casa a Bergamo, parlo coi miei ragazzi dello scudetto

Una guerra contro un nemico invisibile e inesorabile. Il coronavirus ha messo in ginocchio la Lombardia. “Il corteo delle bare trasportate dai mezzi dell’esercito è un’immagine che non riesco a dimenticare. Non c’è neanche una sera che quella scena non mi torni in mente”. I suoi successi calcistici sono lontani, chiusi a chiave in un cassetto della memoria. Ottavio Bianchi ha vinto da allenatore lo storico primo scudetto del Napoli e la Coppa Uefa nel 1989. Adesso è spettatore (suo malgrado) della forza distruttrice del Covid 19 nella sua Bergamo. “Sono chiuso in casa da 40 giorni”. Il telefono è l’unico contatto col mondo esterno.

Bianchi, com’è la situazione?

“Ci sono ancora tanti morti. Credo sia il momento più pericoloso. Non bisogna mollare adesso, il contagio di ritorno sarebbe terribile”.

Bergamo, la sua città, è stata devastata.

“Ogni giorno ricevo la notizia di qualche amico che non c’è più. È una sensazione orribile. Poi ci saranno conseguenze economiche. Non ci sono aggettivi per descrivere questa pandemia. Un aspetto mi ha colpito tanto”.

Quale?

“Mi ha raccontato un amico che certi giorni non c’erano più bare per le nostre vittime”.

Crede che torneremo presto alla normalità?

“Sinceramente non ascolto molto i nostri politici. Mi fido degli scienziati che al momento non sono molto ottimisti e non fanno previsioni certe. Non vedo ancora la fine del tunnel. Non c’è ancora un vaccino, si provano diverse strade per la cura, ma non ce n’è una unica. I medici e gli infermieri sono diventati i nostri eroi”.

In Lombardia sono stati commessi errori, secondo lei?

“Ci sono ancora troppi morti e quindi è meglio lasciar perdere adesso. Di sicuro poi una spiegazione ce la dovranno dare. Vogliamo capire il motivo di tutte queste vittime a Bergamo, ma anche ad Alzano e Brescia. In Veneto sono riusciti a tamponare, nel Lodigiano pure. Qua invece ci sono soltanto morti e qualcuno dovrà giustificare ai parenti il motivo di questa catastrofe”.

Bianchi, cosa pensa delle polemiche del mondo del calcio?

“Non mi sono proprio piaciute e non le ho seguite. Parlare di calcio in questo momento mi sembra assurdo e tutto questo dibattito è degno del nostro ambiente. Bisognava soltanto stare zitti in attesa di capire quando ripartire”.

I club lamentano perdite.

“Se c’è buon senso, la questione economica si può sistemare trovando un accordo”.

E il taglio degli stipendi?

“Non entro nei dettagli, ma se c’è gente che guadagna tanto, è quasi necessario rinunciare a qualcosa. Serve serietà. Il denaro lo perdono tutti, non solo il calcio, il problema è globale. Una soluzione si troverà, ma non riesco a parlarne. Non mi sembra la priorità”.

Le tv hanno trasmesso tante partite del passato, anche del suo Napoli. È riuscito a vederle?

“No, sinceramente. Non ne ho vista neanche una, non ce la faccio. Penso zero al calcio. Resta il mio ambiente, sono fiero di farne parte. Sono stato in questo mondo sin da quando avevo 13 anni, oggi ne ho 76, pensi: ma tutte queste polemiche mi hanno infastidito”.

E il mondo del calcio si è ricordato di Bianchi?

“Devo dire di sì. Ho ricevuto tante chiamate, anche da gente che non sentivo da anni. C’è un mio ex compagno di squadra, ai tempi del Brescia. Si chiama Vasini: mi telefona tutte le mattine e chiacchieriamo”.

E da Napoli?

“Ho risentito dopo tanto tempo Corrado Ferlaino, il mio presidente ai tempi dello scudetto. È stata una sorpresa piacevole, non parlavamo da diversi anni. Pure Antonio Carannante mi chiama sempre.

È commovente l’attaccamento di tutte queste persone. Nel calcio ho tanti amici”. fonte Repubblica