Il portiere non ha recuperato dal forte stato influenzale. Giocherà Meret.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Il Corriere dello Sport.it Con un post su twitter il Napoli annuncia l’assenza di Ospina in Napoli-Juve. Il portiere colombiano non è riuscito a recuperare dalla gastroenterite ed è stato rimosso dalla lista convocati. Al suo posto giocherà Meret e starà in panchina come terzo portiere Antonio Pio Daniele.