Ospina-Napoli, De Laurentiis offre il rinnovo al ribasso

Ospina potrebbe presto rinnovare con gli azzurri, secondo “Repubblica.it” il Napoli avrebbe presentato un’offerta per il N1 colombiano.

La stagione appena conclusa ha messo in evidenza David Ospina, capace di tenere la porta inviolata per 13 partite in 31 presenze di serie A. Spalletti ha preferito il colombiano ad Alex Meret, autore di qualche errore di troppo nel finale di stagione.

Ad oggi la situazione portieri in casa Napoli è un rebus, con Ospina in scadenza di contratto e Meret che senza garanzie spinge per un trasferimento. La scelta di Mr. Spalletti per la prossima stagione ricadrebbe di nuovo sull’esperienza del classe 1989 colombiano, capace di trasmettere serenità alla squadra anche in ottica Champions League.

Se Ospina dovesse rinnovare, il Napoli dirà addio ad Alex Meret, campione d’Europa con l’Italia di Mancini, in cerca di una squadra che possa garantirgli un posto da titolare.

In caso di addio di Meret, il Napoli avrebbe già bloccato il portiere Salvatore Sirigu, liberatosi a 0 dopo la retrocessione in Serie B con il Genoa. Pronto per lui un contratto da dodicesimo uomo.

