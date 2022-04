Osimhen sotto attacco: ” non è in grado ancora di fare la differenza”

Il Corriere dello Sport, questa mattina ha aperto la sezione dedicata al Napoli con un approfondimento dedicato all’attaccante azzurro, Victor Osimhen.

Anche se più che un approfondimento sembra un vero e proprio attacco al ragazzo, soprattutto dopo il pareggio contro la Roma. Infatti il quotidiano, analizzando l’ultima partita a Fuorigrotta ha dichiarato che:

“Osimhen ha esaurito con la Roma le sue chance di sfatare quello che ormai sembra un tabù: segnare a una grande”.

L’ottica esterna

L’idea comune, anche tra i tifosi ,è quella che Osimhen abbia difficoltà ad affrontare le cosiddette “BIG”. Guardando il quadro delle sue prestazioni in due anni il nigeriano ha segnato solo una volta contro una delle squadre più importanti, stiamo parlando dell’Atalanta, per poi rimanere nell’ombra contro le altre prime in classifica.

L’analisi delle prestazioni di Osimhen ha spinto il Corriere dello Sport ad affermare che:

“Non è ancora all’altezza di chi riesce a fare la differenza quando la squadra ha bisogno di un uomo in grado di farla. Da un attaccante con il suo potenziale e la sua straripante forza fisica è lecito attendersi anche qualche gol decisivo”.

