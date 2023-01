Osimhen, parole da leader: “Devo ringraziare Spalletti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn Victor Osimhen ha analizzato la vittoria sulla Sampdoria per 1 a 0:

“Prima di tutto voglio fare i complimenti alla squadra per la vittoria. A Milano non abbiamo fatto una buona partita. E’ stato importante iniziare bene questa partita. Sono felice per il gol e sono felice perché abbiamo approcciato bene.”

Quando gli è stato sottolineato che Spalletti dice che parla come un leader Osimhen ha risposto così:

“Ringrazio Spalletti per le belle parole. Mi sento un leader, ma tutti dobbiamo parlare e contribuire alla squadra. Venerdì contro la Juve sarà una partita importante contro una grande squadra. Ora torniamo e poi ci alleneremo per venerdì. La cosa più importante è che ognuno può fare la differenza”

