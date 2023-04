Osimhen out. Il Napoli 5.0 è maturo?

Una partita importante. Un risultato di prestigio ed una domanda fondamentale. Victor Osimhen chi è?

Cosa è davvero Victor per il Napoli di Spalletti?

Appuntamento alle 21 circa al Maradona.

Lo scopriremo già da stasera, infatti. Arriva il Milan di Pioli , dopo l’ennesima sconfitta di Inzaghi. In palio 3 punti, fondamentali per i rossoneri, arrivati a Marzo in debito d’ossigeno. Il Napoli 5.0 può giocarsi la gara a cuor “leggero”. Spalletti non sarà mai d’accordo ma il campionato non è in discussione già da tanto tempo.

Napoli – Milan di stasera, per lo più senza il 9, più in voga del campionato 2023, è il principio di un percorso ed una prima risposta. Inizia infatti stasera una sottile partita a scacchi. Mossa dopo mossa il puzzle si farà chiaro. Ogni mossa ha un risvolto psicologico. Vincere, perdere ed in che modo stasera, darà un ‘ idea, una riflessione, una sorta di misura sul momento. Napoli – Milan di Marzo non è la stessa di Dicembre, non lo sarà a Milano di notte tantomeno nel ritorno Champions a Fuorigrotta. Inizia stasera una rotta tutta da scoprire ed inizia per il Napoli 5.0 con un interrogativo. Quanto conta, a questo punto della stagione, Victor?

Il Napoli 5.0, di Marzo, può far a meno del suo miglior realizzatore? Spalletti lo ha considerato sempre inamovibile. Prima Osimhen poi altri 10. Stasera inizieremo a capire quali caratteristiche e risorse possiede la squadra. Capiremo se quello spirito arrembante e vigoroso che ha caratterizzato il 2023 partenopeo, passa ed in che modo attraverso il 9 nigeriano. Un pizzico di pepe ad un momento che poteva risultare smunto e lento. Il Napoli 5.0 è maturo? È pronto per il tuffo nel mondo?

Stasera avremo una risposta.

