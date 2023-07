Osimhen. Ora o mai più

Il lusso può diventare un problema. Quanto vale realmente Victor Osimhen? 7 milioni annui sono congrui?

La SSC Napoli può correre il rischio di pagare tanto il suo 9?

Il lusso, lo ripetiamo, può creare difficoltà. Un paradosso, ammettiamolo. Questo improvviso lusso, dal nome Osimhen, pare poter diventare una “questione”.

Tante mezze paroline che dicono poco o nulla.

Resta? Va? Rinnova?

Con Kim in Baviera, il tema Osimhen tiene banco e come detto pare poter diventare un problema. Il limite tra affare e rischio può diventare labile e sottilissimo. Detto fuori dai denti, se c’è da vendere, serve farlo ora. Domani mattina. Chi compra può attendere gli sgoccioli per risparmiare, chi vende ha da perdere. Vendere anche ad una cifra altissima ad una settimana dalla chiusura del mercato, sarebbe un non affare. Potrebbe creare il rischio di rimaner scoperti su un ruolo chiave.

I calciatori scelgono per sé e se deciso di andare, sanno come fare.

Non si può restare “ostaggio” di un calciatore.

Segnali positivi, almeno a leggere i movimenti fino ad ora letti, l’Europa ha poco da spendere. I parametri sono strettissimi ed a leggere con cautela, le Grandi, sono abbastanza coperti nella linea avanzata.

Questo agevola il Victor napoletano. Agevola il rinnovo.

7 milioni potrebbero bastare.

