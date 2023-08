Osimhen in Arabia è “giusto”?

La nostalgia è un sentimento brutale.

È una difesa ad oltranza di ciò che si è vissuto.

Meglio, ciò che si è creduto di vivere. È un Sentimento infame. Umano. Soltanto l’uomo ha nostalgia del passato. È proiettato a ieri e se non lo si educa, provoca muri, paure e chiusure.

“Quando ero giovane io” è una delle frasi meno serie che esista.

Basta Filosofia.

Giochiamo a carte scoperte ed affrontiamo la questione Osimhen.

Siamo seri.

Gli Arabi oggi come i Cinesi ieri, non stanno in Arabia, sono in Europa da decenni.

Il Psg che non vince “niente”: di europeo ha soltanto il nome. La Premier League: dopo gli oligarchi russi, l’Inghilterra del pallone è araba.

Il Manchester City vince la Champions ma è per intero araba. Gli sponsor sono sulle maglie delle squadre europee da anni.

Vi dice qualcosa la parola Etihad?

Cercate.

Troverete Emirati arabi.

Il mondo si è spostato verso Oriente. Lo ha fatto da decenni. Nuove realtà emergono. Mercati e business. Il calcio segue la scia.

Petrol dollari li hanno definiti e non c’è da stupirsi se le maggiori manifestazioni “europee”, si svolgono ad Oriente. L’Italia non fa eccezione nemmeno il Napoli. I calciatori emigrano ad altre latitudini. Il carrozzone vuole i suoi migliori interpreti e li vuole subito. Può spendere fiumi di danaro e vince facilmente la concorrenza.

Nessuno è protagonista, tutte pedine.

Messi è un discorso diverso.

Star system vero.

Cosa può offrire in cambio il vecchio continente?

Qualità?

Tecnica?

Palmares?

Cose di un secolo ormai finito, cari Signori.

Osimhen resterà a Napoli soltanto se riceverà la cifra che ha in mente.

Solo se gli Arabi decideranno che in fondo non è essenziale.

Resterà a Napoli se gli Emiri avranno accertato che il mercato africano è saturo e non serve un testimonial Nigeriano.

Tenete da parte i romanticismi.

È calcio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati