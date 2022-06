Osimhen ennesimo addio? Le dichiarazioni che raggelano i tifosi

Forse l’affare Osimhen, sul quale Aurelio de Laurentiis ha riposto le sue speranze fin quando poi il Covid non ha distrutto i piani, potrebbe andare a buon fine.

Il nigeriano infatti nelle scorse ore ha rilasciato delle dichiarazioni che non hanno ‘tranquillizzato’ i suoi fan in merito al futuro.

Victor attualmente ha un contratto con il Napoli di Aurelio de Laurentiis, in scadenza nel giugno del 2025, al netto di 4,5 mln. Una cifra importante per il club azzurro, superato solo da Kalidou Koulibaly con 6 mln netti a stagione.

Una cifra meritata se si considera il suo rendimento in campo. Prestazioni che gli hanno concesso di aumentare il suo cartellino. Infatti DeLa, nel settembre del 2020 è stato acquistato a 65 mln di euro, oggi un club interessato alla punta centrale azzurra, dovrebbe sborsare più di 100 mln di euro.

Una cifra sulla quale Aurelio De Laurentiis non vuole discutere. Infatti sono stati diversi i club che si sono avvicinati al ragazzo, cercando di contrattare sul prezzo, senza riuscire nell’intento.

Tuttavia, sebbene Osimhen sia felice nel Napoli, non si preclude la possibilità di progettare il suo futuro altrove.

Le parole di Osimhen che hanno fatto preoccupare i tifosi

L’edizione mattutina della Gazzetta dello Sport è possibile leggere le dichiarazioni di Victor Osimhen in ritiro con la nazionale della Nigeria. Dall’intervista è possibile comprendere l’incertezza del futuro, poiché ad oggi non si sa ancora se Osimehn rimarrà con il Napoli oppure andrà in un club straniero.

Tuttavia l’azzurro ha ‘lanciato’ una piccola chicca che i più attenti non si sono fatti sfuggire.

“So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale.” Ovviamente non ha rilasciato delle dichiarazioni definibili certe, ma sembrerebbe che ci siano stati dei contatti tra il club azzurro e i top club della Liga e dalla Premier.

Ad ogni modo adesso Osimhen vuole rilassarsi, godersi le vacanze estive con la sua famiglia cosi da ‘ricaricare le pile’ per il prossimo anno.

