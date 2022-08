Il Napoli ha vinto la sfida contro il Monza calando un poker di prestigio. La squadra partenopea è riuscita senza problemi a battere i monzesi per 4-0 grazie ad una doppietta di Kvaratskhelia e ai gol di Osimhen, Kim. Una prestazione di livello cha ha garantito la leadership del campionato grazie alle 9 reti realizzate in due partite. Inoltre la difesa del Napoli ha retto molto bene le offensive del Monza che deve ancora calarsi con la realtà della Massima Serie Italiana.

“E’ stata una bellissima prestazione, sono orgoglioso di come tutta la squadra ha interpretato la partita dal primo all’ultimo minuto. La sostituzione? Non è niente a che fare con il cambio, ma volevo motivare ancora di più la squadra. Obiettivo stagionale? Tutti, da quelli in campo a quelli in panchina, cercheremo di dare il massimo per questa stagione. Ci sono tante sfide per far capire dove può arrivare questo Napoli. Queste sono state le parole dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen a DAZN nella classica intervista post partita. L’attaccante del Napoli ha analizzato nel dettaglio la partita vinta contro il Monza evidenziando le caratteristiche principali del successo. L’attaccante del Napoli ha parlato della prestazione superlativa di Kvaratskhelia: “Kvara? Continueremo a lavorare per costruire ancora di più l’intesa. E’ un giocatore che può dare tanto e aiutarci a vincere la partita”. Il Napoli sta ripartendo con Victor Osimhen e il nigeriano sta prendendo sempre più confidenza con il popolo napoletano diventando leader della squadra.

