Osimhen e la dichiarazione shock: “Esperienza pre-morte”

Una dichiarazione forte quella rilasciata da Victor Osimhen ai microfoni di WazobiaFm, radio ufficiale nigeriana.

Il ventitreenne di Lagos, è ritornato a parlare in merito all’argomento “infortunio”. Un incidente che gli è costato più di 54 giorni di stop e diversi interventi, che lo hanno spaventato molto, tanto da aver dichiarato di aver vissuto un’esperienza pre-morte.

Le dichiarazioni ufficiali di Osimhen

“Quell’infortunio che ho avuto contro l’Inter è stato come un infortunio pre-morte. Sono l’unico che l’ha sentito e posso parlare solo io di come mi sono sentito perché era il mio viso e il mio corpo.”

Ricordiamo infatti che l’incidente è avvenuto durante Inter – Napoli nello scontro con Skriniar. Un colpo fortissimo allo zigomo di Osimhen e alla testa di Skriniar che li ha lasciati doloranti a terra per diversi minuti.

Attimi di panico tra i tifosi del Napoli alla vista del volto di Victor Osimhen il quale riusci ad uscire da solo dal campo benché avesse subito un durissimo colpo.

Proprio in merito all’uscita dal campo, il nigeriano azzurro ha raccontato…

“Essendo riuscito a stare in piedi senza usare la barella, uscendo dal campo da solo, ho capito che era qualcosa che potevo gestire. Quando sono arrivato in ospedale, ho detto al mio medico che sarei stato fuori per due settimane al massimo.”

Quello che forse Osimhen non immaginava era la gravità del suo infortunio. Infatti dallo scontro si è poi dovuto sottoporre a diverse operazioni per ricostruire lo zigomo. Operazioni delicate e certamente dolorose viste le 18 viti chirurgiche all’interno dell’osso della mascella.

“Dalle radiografie era venuto fuori che avevo molteplici fratture ossee che hanno dovuto rimuovere e riparare di nuovo all’interno.”

“Ne ho passate tante: per tante notti non sono riuscito a dormire, dal dolore mi era impossibile anche mangiare. Ma alla fine sono un leone e conosco il tipo di mentalità che ho. Nella mia mente, avevo già programmato il mio ritorno dopo l’intervento chirurgico”.

Un vincente nello sport e nella vita, che è riuscito a superare questa grande prova grazie alla focalizzazione dell’obbiettivo, tornare in campo.

