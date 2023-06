Osimhen come Higuain

Quanto costa Osimhen?

Quanto vale realmente?

Soprattutto, quanto vale ora?

Si perché il nigeriano, Victor , oggi vale qualcosa che può, paradossalmente, diventare un “problema” per la SSC Napoli.

Il Napoli, potrebbe rendersi conto di esser diventata “schiava” di Osimhen.

La cosa era accaduta precedentemente con Higuain.

Il valore commerciale del calciatore superava, evidentemente, la possibilità di gestirne gli “umori”.

Dopo i 36 gol, Gonzalo non poteva più restare a Napoli.

Piaccia o no, esistono aziende con cui il Napoli non può competere ed è molto opportuno non tentare dei braccio di ferro.

Si perde sempre.

Pare, secondo la logica che detta il mercato, Osimhen ed il Napoli vivano il medesimo momento.

Osimhen, campione d’Italia e bel faro in Europa, ha raggiunto un valore “eccessivo” per il Napoli di De Laurentiis.

Valore che però, spaventa anche le big in Europa.

100 milioni, più o meno, sono cifre che possono esser “grandi” anche per uno sceicco.

È un paradosso, certo, ma Victor, può diventare un ostacolo per il futuro del Napoli 5.0.

C’è da pensare con grande attenzione.

C’è da far valutazioni.

C’è da capire che il valore di mercato, può essere un pregio ma anche un gran difetto.

Attenzione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati