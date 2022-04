Osimhen: “Ci vediamo domenica”

Proseguono gli allenamenti del Napoli a Castel Volturno in vista della partita di domenica contro la Fiorentina. Tuttavia le preoccupazioni per Spalletti sembrerebbero non vogliano acuirsi.

Il prezioso Victor Osimhen ha dovuto stoppare la sua sessione di allenamenti a causa di un risentimento muscolare.

Immediati sono stati gli interventi dei medici della SSC Napoli, proprio per agire in tempo e non far degenerare il problema ai muscoli del nigeriano.

Silenzio stampa dell’equipe medico della SSC Napoli

Come riportato sulla Gazzetta dello Sport l’equipe medico che ha soccorso Osimhen, nelle prime 24h, non ha espresso nessuna dichiarazione in merito alla sua condizione fisica, lasciando in apprensione tutti i tifosi azzurri.

Una speranza arriva dalle storie Instagram

Tuttavia in vista dell’importanza del match che si terrà domenica, l’attaccante del Napoli, ha voluto rassicurare i fan con un post sulle storie Instagram scrivendo: “Cari tifosi napoletani, ci vediamo domenica”

Un pizzico di scetticismo

In virtù dell’orario di pubblicazione lo scetticismo non è tardato ad arrivare soprattutto in memoria del medesimo post pubblicato poco prima dell’ipotetica partenza per la Coppa d’Africa. Ipotetica, termine non casuale, in quanto il nigeriano non poté partire a causa della positività al Covid-19

Le buone nuove dalla SSC Napoli

Non tutti i mali vengono per nuocere infatti pochi minuti fa è arrivato il comunicato ufficiale della società sportiva Napoli la quale ha scritto:

” Victor Osimhen in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto un allenamento personalizzato in palestra e in campo”.

I tifosi azzurri

Tutti i tifosi azzurri sono in trepidante attesa di vederlo scendere in campo contro i viola di Italiano, soprattutto dopo che hanno dovuto fare a meno della sua presenza contro l’Atalanta perché diffidato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati