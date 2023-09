Osimhen “arrabbiato”. Primo a rientrare

È rimasto a Napoli. Tra mille e più voci ed un solo approccio vero. Quello Arabo.

Osimhen è rimasto alla corte di De Laurentiis.

Rinnovo, ritocco di contratto, clausola rescissoria, sono parole che ci hanno fatto compagnia ed ancora lo faranno. Il Futuro di Osimhen, almeno per questa stagione, si svilupperà a Napoli.

Di Lorenzo è il capitano in pectore ma Victor Osimhen ha preso i gradi del leader.

Capocannoniere della scorsa stagione è partito forte ma la Lazio lo ha stoppato. Non è abituato Victor.

Protagonista sempre. Chi lo segue in allenamento, riporta come Victor sia un competitivo.

“vuol vincere sempre”.

“Tiene a restare in campo fino alla fine ed attaccare la porta ogni volta che si può”.

Sarà il primo a rientrare dal ritiro nazionale.

Primo a rimettersi in gioco ed a lavoro. La squadra sente il momento delicato. Il nuovo gruppo, in via di definizione e sviluppo, è consapevole di vivere un passaggio fondamentale per la stagione. Siamo soltanto in avvio ed alla terza stagionale ma a questo livello, ogni indizio deve essere ben considerato.

Dei 15 convocati in giro per il mondo, Osimhen, capitano degli “arrabbiati”, primo a rivedersi a Castelvolturno.

Buon segno per Garcia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati