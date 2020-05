Orsolini, l’agente: “Napoli? No, resta al Bologna”

Donato “Orsolini? Riccardo è un giocatore del Bologna, credo che resterà lì”. Donato Di Campli, agente di Riccardo Orsolini, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito al proprio assistito: “Per il prossimo anno abbiamo come obiettivo l’Europeo, cercheremo di raggiungerlo. E per il momento resta a Bologna”. Riflessione anche su Favilli: “Con il Napoli non ne abbiamo mai parlato. Viene da un infortunio ma credo possa diventare uno dei migliori centravanti d’Italia. Governo? Sono critico, si naviga a vista senza raziocinio, non solo nel calcio. Non è possibile che ci gestisce lo sport in Italia non capisca di sport”. Di Campli: “E’ un giocatore rossoblù. Favilli? Non ne ho mai parlato con il club azzurro”

fonte Corriere dello Sport