Orlando: “Il Napoli ha tutto da perdere”

Alessandro Orlando, ex terzino della Juve e del Milan, classe ’70, ha rilasciato delle dichiarazioni per TuttoMercatoWeb in chiave lotta scudetto.

Sul Napoli…

“Stasera chi ha più da perdere è il Napoli, anche perché davanti corrono e l’Inter deve anche recuperare con il Bologna che comunque è una brutta gatta da pelare. Di sicuro la squadra di Spalletti non può permettersi passi falsi”.

Il Milan ancora primo…

“Ero un po’ scettico guardando la rosa e gli avversari. Poteva far fatica e invece nonostante le assenze, soprattutto quella di Ibra è lì, magari con fatica ma c’è. Sarà un campionato in cui le tre davanti se la giocheranno fino alla fine. Dal discorso scudetto è esclusa la Juve dopo il pari dell’altro giorno”.

Inter grande favorita?

“Al di là della gara da recuperare credo di sì per solidità e esperienza, particolare quest’ultimo che i nerazzurri hanno più degli altri”.

Delusione chiamata Juventus?

“No, ha avuto le sue occasioni nel girone di ritorno ma il cammino era complicato perché anche le più piccole vedi Salernitana o Udinese sono ancor più battagliere. Nessuno parte battuto, ci sono squadre ostiche da battere. E si sapeva chela Juve non poteva permettersi di sbagliare nulla”.

In ultima battuta: la favorita per la lotta alla salvezza

“Non vedo bene le due genovesi, la Salernitana si giocherà ora le ultimissime chance. Per il Venezia è sempre più dura. Ma ripeto, una delle due genovesi rischia…”

