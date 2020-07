Ora è ufficiale : Osimhen sarà il nuovo principe di Napoli”

Proseguono i post di Oma Akatugba, giornalista nigeriano ed esperto di mercato nigeriano, seguito anche da Victor Osimhen che su Instagram ha messo proprio un like al messaggio che dà per fatto il trasferimento al Napoli: “E’ incredibile. Un ragazzo della baraccopoli di Lagos diventerà il giocatore africano più pagato. Un ragazzo che vendeva giornali per le strade di Lagos diventerà principe di Napoli. E’ il gioco, è il calcio, è la vita”. Ecco il post.