Operazione san Gennaio. Spalletti ci crede.

La Turchia è già alle spalle. Il ritiro di mezza stagione è il passato. Si torna a casa, destinazione Napoli, Castelvolturno nello specifico. Tanto lavoro sul campo e due buone amichevoli. Una discreta operazione marketing in terra turca.

“La sosta era opportuna. Avevamo necessità di tirare il fiato. Rischiavamo una serie di pareggi pericolosi”.

È proprio Spalletti che fa il punto del momento e della stagione. Uno Spalletti che sempre più appare Manager stile british. Una sua personale evoluzione. Prendere sulle spalle l’intero peso della squadra. Aspetto tecnico ma non solo. Lavoro sul campo ma non solo.

Opera di insegnamento e costruzione del carattere. Uno Spalletti sempre più maestro e sempre un pizzico meno direttore dei lavori.

Non è assolutamente un male. L’azienda Napoli 5.0 è in crescita. La turchia ne è prova.

“La sosta ha fatto male a chi negli ultimi tempi aveva ritrovato la quadra”, guarda Inter e Juventus in particolare.

Utile la sosta ma resta una incognita. Utile per tirare fiato e stress emotivo ma resta un mistero. Vedremo a breve chi è il Napoli dell’immediato futuro. Gennaio è già futuro.

“Partiremo con maggior forza, più determinazione”. Spalletti ha scommesso tutto sulla sua banda. Ci crede. Lo vuole.

È opportunità storica pee tutti anche per lui. Coronamento di una carriera ventennale.

Dettagli, lavoro di campo e comunicazione ai tifosi.

Operazione san Gennaio.

