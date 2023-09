Oneri ed onori. Le colpe si “pagano”

La classifica piange, il gioco langue e le parti di campo non si consolidano ma Garcia e De Laurentiis, nel frattempo si “sposano”.

La stampa italiana è concorde. La strana coppia è unita. Un tweet del presidente, post gara, celebra il tutto.

Ironia naturalmente.

Dal 2015 il Napoli non partiva così male. Inter in fuga e già un buon numero di squadre avanti. Pareggio a Genoa e Bologna. Sofferenza atroce a Braga. Pessima figura con la Lazio di Sarri che fino ad ora ha vinto solo a Napoli.

Quali colpe?

Di chi?

La famiglia ha due vertici. I genitori fanno i genitori ed i bambini fanno i bambini anche nel 2023. Pertanto, la maggioranza, pur con le evidentissime pecche di Garcia, si scaglia contro patron Aurelio.

Estate al ribasso.

Campagna acquisti modesta. Non certo consona ai campioni d’Italia.

I campioni d’Italia, devono oppure no dar un incremento di sviluppo alla propria modalità aziendale?

Detto in soldoni, perché il presidente continua a trattare Napoli come realtà modesta?

Lindstrom per Lozano, Natan per Kim cosa dicono? Dicono che vincere lo scudetto non “impone” salto di qualità.

Medesimo discorso vale per l’allenatore. Detto col massimo rispetto, prendere Garcia, dall’Arabia di Cristiano Ronaldo, non è sostituire validamente Spalletti.

Siamo seri.

Garcia non possiede numeri e caratteristiche. Non è un ragazzino al primo incarico ed il fatto che fosse fuori dall’orbita interazionale non può considerarsi casuale.

De Laurentiis è ed era al corrente di ogni cosa. Al corrente che Spalletti volesse lasciare, che Giuntoli si fosse promesso alla Juventus e che Kim fosse un pezzo troppo prezioso per il Napoli.

Il presidente sapeva tutto e questo lo rende indifendibile. Naturalmente parliamo di attività manageriale, nessuno si permette di giudicare l’uomo. Non lo abbiamo mai fatto. Vale lo stesso per Garcia.

Salvi gli uomini, critica anche feroce ai professionisti.

Oneri ed onori del ruolo.

Le chiacchierare stanno a zero. Chi vuol vivere in paradiso, necessita di competenze, spessore culturale e professionale. Il resto è serie B o calcio in Arabia.

