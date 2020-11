Omicidio Cardito: ergastolo al patrigno, 6 anni alla madre

di Francesca Gargiulo

Bimbo ucciso a bastonate: ergastolo al patrigno, 6 anni alla madre. É stato condannato all’ergastolo, infatti, per omicidio volontario Tony Essobti Badre (foto dal web) il patrigno del piccolo Giuseppe Dorice, 6 anni, ucciso a bastonate il 27 gennaio 2019 a Cardito (Napoli). L’uomo risponde anche di tentato omicidio nei confronti della sorellina più piccola del bambino. La compagna, madre dei bimbi è stata condannata a 6 anni di per maltrattamenti. Tony Essobti Badre, dovrà trascorrere un anno in isolamento diurno; Valentina Casa, invece, è stata assolta dagli altri capi di accusa: la donna era finita al processo per gli stessi reati ma sotto il profilo omissivo, cioè accusata di non avere fatto nulla per fermare le violenze e per soccorrere tempestivamente i bambini, Giuseppe e la sorellina. La sentenza è stata pronunciata dalla terza Corte di Assise di Napoli (presidente Lucia La Posta) ed è stata emessa dopo circa 5 ore di camera di consiglio. preceduta dalle arringhe difensive di Francesco Cappiello, per Valentina Casa, che ne aveva chiesto l’assoluzione, e di Pietro Rossi, legale di Badre, che aveva invece presentato istanza di riqualificazione dei reati, chiedendo che i capi di accusa di omicidio volontario a aggravato e tentato omicidio aggravato fossero modificati in lesioni personali gravissime. Come risulta dalla ricostruzione dell’efferato infanticidio, fatta da inquirenti e investigatori, Giuseppe era stato picchiato e colpito col manico di una scopa la sera del 27 gennaio. Ma i soccorsi erano stati chiamati soltanto molto tempo dopo. Lo scorso 23 settembre i sostituti procuratori di Napoli Nord Paola Izzo e Fabio Sozio avevano chiesto l’ergastolo (con isolamento diurno per 18 mesi e tutte le pene accessorie) per entrambi gli imputati. A Badre è stato contestato anche il reato di maltrattamenti in famiglia con le aggravanti della crudeltà, dei futili motivi, della minorata difesa e dell’abuso delle relazioni domestiche. Alla lettura della sentenza era presente anche il padre dei tre bambini, Giuseppe aveva anche un’altra sorellina, accompagnato dall’avvocato Gennaro Demetrio Papais