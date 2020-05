Nuova ordinanza di De Luca: “Ingressi scaglionati negli uffici pubblici per ordine alfabetico il 4 e 5 maggio”

Nuova ordinanza del governatore Vincenzo De Luca: ingressi scaglionati per ordine alfabetico negli uffici pubblici della Campania il 4 e il 5 maggio e trasporti al 60 per cento da lunedì.

“Nel perseguimento delle esigenze di tutela della salute pubblica collegate alla necessità di evitare picchi di presenze sui mezzi pubblici negli orari di maggiore affluenza – si legge nell’ordinanza numero 40 – si dispone, per i giorni 4 e 5 maggio 2020, la seguente articolazione dell’orario di ingresso del personale pubblico negli uffici ubicati nel territorio regionale: personale con iniziale del cognome A-D: dalle ore 7,30-8,30; personale con iniziale del cognome E-O: 8,30-9,30; personale con iniziale del cognome P-Z: 9,30-10,30 ed il consequenziale adeguamento dell’orario di uscita”.Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per una somma da 400 a 3.000 euro.

Sono esclusi dalla nuova ordinanza personale sanitario e sociosanitario e quello comunque impegnato in attività connesse all’emergenza.

Dal 4 al 17 maggio inoltre è disposta la nuova programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale “sulla base dei pendolari ad esclusiva mobilità lavorativa e garantendo i servizi essenziali per ogni modalità di trasporto con la riattivazione dei servizi in misura di almeno il 60 per cento dei servizi programmati in ordinario, privilegiando nell’organizzazione dei servizi le fasce orarie e le tratte di maggiore affluenza”.

fonte Repubblica