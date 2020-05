Novelli:” Il CV19 è un virus naturale!”

Giuseppe Novelli (Rossano, 27 febbraio 1959) è un accademico italiano, rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” dal 2013 al 2019. Ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell’ ANVUR dal maggio 2011 al maggio 2013, smentisce la teoria che il CV19 sia un virus costruito in laboratorio. Ecco le sue parole a “Tutta salute”programma di medicina di Rai Tre

Professore allora questo è un virus da laboratorio?

No. Assolutamente. E un virus naturale come ce ne sono tanti nel mondo e come ce ne saranno altri. Non c’è dubbio Lo conosciamo come un virus avvolto in un culo di proteine, Conosciamo il materiale genetico e quindi questo è un evoluzione di un virus che mutano da tanto tempo e che cambiano e possono dare seri problemi Si adattano e ci saranno sempre le condizioni naturali e quelli come i pipistrelli e ce ne sono tanti possono essere patogeni per l’uomo.