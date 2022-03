Notti tragiche: l’ennesimo fallimento della Nazionale Italiana

Dopo il fallimento del 2018 per la mancata qualificazione ai mondiali di Russia, l’Italia calcistica fu reputata “morta” calcisticamente parlando. Con l’arrivo di Roberto Mancini tanti tra i vecchi senatori lasciarono per sempre Coverciano, facendo spazio a chi la carriera internazionale l’avrebbe appena iniziata. Con la vittoria dell’Europeo ogni fantasma sembrava scacciato, fin quando non si sono presentate le qualificazioni per la coppa del mondo, ancora una volta 5 anni dopo, purtroppo la storia si è ripetuta. Tutte le cose che non hanno funzionato:

La gestione di Roberto Mancini

Aver lasciato fuori un grande attaccante come Scamacca nel suo periodo di forma migliore ha inciso molto, non solo nella gara contro la Macedonia, bensì anche nelle partite antecedenti, le quali hanno portato gli azzurri al punto di dover disputare i play-off. Alcune convocazioni arrivate solo per “merito di riconoscenza” ed è uno degli errori che nel passato si è già presentato, come ad esempio accadde nel 2010 in Sudafrica, dove Lippi per forza di cose convocò tutti i campioni del mondo del 2006.

Il sistema calcistico economico che sprofonda ogni anno

Critiche a Mancini a parte, in Italia ci sarebbero un bel po’ di cose da rivedere, uno dei principali motivi è il fatto che ad alcuni club in Serie A, nonostante siano indebitate fino al collo le si lascia spendere liberamente, indipendentemente dai risultati che ottengono.

Lo stato deve aiutare l’Italia calcistica

Il nostro governo, con vecchie riformule, grazie al decreto crescita favorisce l’acquisto di giocatori stranieri, anziché, di incentivare l’acquisto di calciatori e investire nei nostri settori.

Avviare un “modello” Spagna

La nostra squadra under 21 per ammissione del mister è costretta a pescare da giocatori di Serie C, mentre i giovani in altre nazioni giocano spesso in squadre di vertice della loro lega maggiore: Gavi e Pedri, rispettivamente 2004 e 2002, guidano il centrocampo del Barcellona. Nella nostra nazione invece aspettiamo ancora l’exploit di Zaniolo classe 1999.Per non parlare del sistema di vendita del prodotto del calcio che è pari a zero e senza crescita economica, vertici calcistici politici e non sportivi con idee defunte.

Le colpe dei club

Nelle squadre delle zone più alte del campionato troviamo giocatori stranieri, spesso strapagati che non fanno differenza nella maggior parte delle gare, si arriva in match dove in campo si fatica a far giocare giocatori italiani, arrivando poi per dire che nelle prime 4 squadre attuali in classifica, salvando il Napoli, sono squadre teoricamente fallite in termini economici.

Essere, ancora una volta, fuori dalla competizione più bella al mondo fa male, soprattutto se le eliminazione sono per mano di Macedonia e Svezia.

Cara Italia pensa bene, che a noi mancano quelle notti magiche.

