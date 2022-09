Notte magica, Simeone “sognavo questo momento “

Notte magica per El cholito Simeone, al debutto in champions e dopo pochi minuti subito in gol :

“Sognavo questo momento da dodici anni, un emozione indescrivibile, sono felice di aver realizzato un sogno”.

Il bacio al tatuaggio dopo aver messo dentro il pallone del tre a zero, su una giocata magica del suo compagno Kvaratskhelia.

“Ho fatto questo tatuaggio perché fin da bambino avevo il sogno di giocare la champions, ho lottato tanto per arrivare fino a qua, ho realizzato un sogno”.

Il bacio e le lacrime dopo il gol per l’argentino, l’emozione è tanta, continua ad avere gli occhi lucidi davanti ai microfoni, a pochi minuti dalla fine della partita:

“Sapevo che avrei fatto bene, aspettavo solo un’occasione di poter dimostrare il mio valore. Ho lottato tanto per arrivare fino a qua, sono dodici anni che lavoro per questo traguardo”.

Poi le attenzioni si spostano sulla partita, su quello che rappresenta e quali sono i veri obiettivi del Napoli, Simeone ha le idee chiare a riguardo:

“ è una vittoria che abbiamo voluto, contro un grande avversario, ci da tanto valore e ci fa crescere tanto, come squadra”.

Nella serata dei grandi ritorni a Napoli, dal Pocho Lavezzi a Dries Mertens, passando per Cannavaro, c’è anche quello di papà Simeone, uno che la Champions la conosce bene:

“ Ho sentito papà, noi ci sentiamo sempre, qualche minuto, prima delle partite, per stasera mi aveva detto che se fossi entrato, sarebbe andata bene”.

La notte magica del Maradona, non poteva non portare la firma di un argentino, per El Cholito un altro motivo di orgoglio e di doppia soddisfazione:

“ da argentino, giocare in questo stadio, in champions, contro questa squadra qui è troppo emozionante, non trovo le parole per descrivere questo momento è una grande emozione”.

Un emozione vissuta anche dal pubblico, che ha trascinato letteralmente i giocatori in campo, lo sottolinea anche l’attaccante ex Verona:

“Un pubblico straordinario, sapevo che giocare in questo stadio mi avrebbe dato delle sensazioni uniche, questa sera è stato incredibile”.

Nel finale Simeone trova il tempo, anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa:

“Mi sono preparato tante per arrivare a questo momento, sono felice anche per quelle persone che non credevano in me”.

Sarà felice anche Spalletti di aver trovato un attaccante in stato di grazia, vista l’uscita anticipata dal campo per Victor Osimhen. Dai suoi gesti al momento dello stop sembrava mimasse uno stiramento, poi però è tornato in campo per il finale di gara, sorridente, andando anche a festeggiare con i compagni, sotto la curva.

Segnale confortante, in attesa degli esami di domani, in questo Napoli formato galacticos, non può mancare il contributo dell’attaccante nigeriano.

