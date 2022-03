Notizie sul Napoli dei principali quotidiani cittadini: Il Mattino

Rassegna stampa Principali Quotidiani Cittadini: Buongiorno a tutti, apriamo subito la nostra rassegna stampa dei principali quotidiani cittadini con Il Mattino che titola Di Lorenzo fuori almeno un mese, la fascia destra diventa un rebus, A chi il compito di sostituire Iron Man?. Diciamo che vi e’ Malcuit che e l’indiziato numero uno a sostituire Di Lorenzo, ma che quest’ anno ha deluso sotto il piano delle prestazioni, ricordando pero’, che proprio contro l’Atalanta all’ andata e’ stato uno dei migliori in campo. Poi c’e’ il giovane Zanoli, il quale ha la grande fiducia del tecnico, ed il ragazzo dimostra grande personalita’e voglia di emergere. L’ultimo, ma caso remoto, sarebbe Tuanzebe a destra, ma non gioca da troppo tempo, e le sue condizioni non sono ottimali. Insomma un bel rompicapo per Spalletti, staremo a vedere su chi ricadra’ la scelta per sostituire Iron Man Di Lorenzo. …Grazie per il vostro seguito…e ricordate che persemprenapoli…e sempre con voi!

