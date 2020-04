Notizie e aggiornamenti Coronavirus a Napoli,e provincia,del 19 aprile 2020

„”Anche nella giornata di sabato non ci sono nuovi contagiati da Covid-19 a Castellammare di Stabia. L’Asl ci ha comunicato l’esito di 17 tamponi effettuati a cittadini stabiesi, tutti negativi. Negli ultimi 5 giorni in città c’è stato un unico contagio. Un segnale importante per affermare che siamo sulla strada giusta, ma anche per essere consapevoli che dobbiamo resistere ancora e continuare su questo percorso: restiamo a casa, evitiamo i contatti sociali e rispettiamo le regole. Se c’è una cosa che è sicura in questo momento, è che dobbiamo restare uniti per vincere questa sfida. E insieme ce la faremo. Resta fermo a 35, quindi, il numero dei cittadini contagiati, di cui 21 tuttora positivi, 5 deceduti e 9 guariti, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 49 persone, identificabili come pazienti positivi o sospetti o come cittadini venuti a contatto con casi positivi o sospetti”. Così il Sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

„”Mi sono stati comunicati i dati relativi ai test effettuati sabato 18 aprile. In tutto sono 26 i tamponi riguardanti la città di Pozzuoli. Registriamo 3 nuovi positivi (una di loro non è residente in città, ma solo domiciliata). Appartengono tutti al link epidemiologico del Santa Maria delle Grazie. Uno di loro è ospedalizzato, gli altri due sono in isolamento domiciliare. Le reti dei contatti di queste persone sono state già individuate. Nella nostra città, dall’inizio dell’epidemia ad oggi sono 480 in totale i tamponi effettuati. Salgono a 74 in tutto le persone che hanno contratto il Covid. Di queste 58 sono attualmente contagiate (4 ospedalizzate e 54 in isolamento domiciliare), 9 guarite definitivamente e 7 decedute. Continuo ad essere in contatto con il servizio epidemiologico del nostro ospedale e dell’Asl Napoli 2 Nord per monitorare lo stato di avanzamento dei tamponi. La situazione è sotto controllo per tutelare la salute di tutti”. Così il Sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.

„Nessun caso di contagio da COVID- 19 e tre nuovi casi di guarigione dal virus sono stati stato rilevati a Torre del Greco, nel corso della giornata di sabato. A renderlo noto è il bollettino del Centro Operativo Comunale, al termine degli accertamenti con l’Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e con i responsabili dell’ ASL Na3 Sud.Pertanto, il bilancio della quarantaquattresimagiornata di attività continua del C.O.C., dalla Sala Giunta di Palazzo Baronale, è il seguente:​

Totale ospedalizzati: 14;

Totale in isolamento domiciliare: 19;

Totale guariti dal COVID: 38;

Totale decessi: 18;

Totale esito tamponi 18 aprile: 14 (tutti negativi)

Resta l’attesa, per le prossime ore, dei riscontri di ulteriori tamponi effettuati e, al momento, al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Un dato particolare – dichiara il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba – quello registrato, questa sera. Per la prima volta, infatti, dall’inizio dell’emergenza epidemiologica che vede la nostra città tra le più colpite della Regione Campania, assistiamo finalmente ad un rapporto numerico inverso tra il totale dei cittadini guariti dal COVID, oggi, superiore a quelli ancora positivi. È un dato che, certamente, ci conforta e ci indica che stiamo andando nella direzione giusta, ma che allo stesso modo non ci autorizza ad abbassare l’attenzione, né ad abbandonarci a comportamenti non conformi a quanto disposto dalle autorità governative. Continueranno anche nei prossimi giorni le attività di presidio e di monitoraggio del territorio per garantire l’applicazione delle misure di contenimento e di contrasto al virus. Non molliamo proprio ora. Uniti ce la faremo”.

„”Un altro membro della nostra comunità è venuto a mancare. Purtroppo si tratta di un giovane di 42 anni, che non ce l’ha fatta. Era ricoverato presso un nosocomio della città di Napoli. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia. I positivi in totale in città sono 22. Tra questi 6 sono i decessi, 12 i guariti, una sola persona ricoverata e altre tre in isolamento domiciliare”, ha reso noto il sindaco di Pomigliano d’Arco Lello Russo. “Ho avuto purtroppo notizia del decesso di un nostro caro concittadino. Risultato positivo al tampone, é stato in isolamento ospedaliero fin dal primo momento. Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Nella giornata di sabato i tamponi risultati positivi, comunicati dalla Asl Napoli 2 Nord, sono 2 ed entrambi risultano essere familiari di altra persona già positiva. La notizia positiva è che altri 4 nostri concittadini sono finalmente guariti”, le parole del Sindaco di Casoria Raffaele Bene. fonte Napolitiday

“