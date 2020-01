Nota le differenze…

Se c’è una squadra che non è una sorpresa questa è certamente l’Inter.

Il gruppo Suning ha un potere economico pressochè illimitato, Marotta è forse il migliore DG italiano ed Antonio Conte, piaccia o meno, è probabilmente uno degli allenatori più efficienti al mondo.

Questa finestra di mercato vede i nerazzurri protagonisti assoluti: trattative su più tavoli per portare a Milano, sponda nerazzurra, giocatori di livello assoluto.

In questo momento si cerca di rinforzare la squadra di Antonio Conte con calciatori del calibro di Ashley Young, Eriksen, Giroud.

Vediamo il primo febbraio quali saranno le operazioni effettivamente concluse ma una cosa è certa: vicina all’obiettivo tricolore la proprietà interista ha deciso di giocarselo fino in fondo.

Adesso ci tocca, o ci toccherebbe, fare un paragone con i mercati invernali del Napoli due volte campione d’inverno negli anni di Sarri: c’è veramente da riflettere!

Il Napoli si trova primo in classifica a sorpresa, con la Juventus di Allegri che ebbe un inizio da incubo.

La rosa era corta, davvero risicata; Sarri chiese un centrocampista che sapesse far girare velocemente il pallone ( perfetto per la sua idea di calcio) e l’obiettivo individuato era Soriano al costo di 14 milioni di euro.

Arrivarono …Grassi e Regini…oramai un must nelle infinite discussioni da bar dei tifosi napoletani.

Regini copriva un buco in difesa ed ha giocato solo pochi minuti, sul 4 a 0, nell’ultima partita con il Frosinone.

Grassi è la sintesi della visone “imprenditoriale” di De Laurentiis; il giovane centrocampista venne consigliato da Reja e pagato circa 11 milioni di euro.

Dopo anni di prestiti oggi Grassi si gioca il posto nel Parma.

Perchè il Presidente prese un calciatore “futuribile” e non accontentò Sarri?

Perchè De Laurentiis, come da lui stesso dichiarato infinite volte, vede nel calcio l’opportunità di guadagnare come assoluta priorità rispetto al fattore tecnico e sportivo, per cui meglio un giocatore che può diventare un crack futuro piuttosto che uno utile subito.

In quella stagione il Napoli crollò nei mesi finali proprio perchè la rosa era assolutamente insufficiente; la forza degli azzurri era nel gioco, nel possesso palla e quando i titolari non ne avevano più iniziava la tragedia.

Forse non fu un caso che il buon Lopez subentrò due volte nel finale ( con Juventus e Roma nel girone di ritorno) e nei minuti finali perdemmo entrambe le partite: semplicemente non riuscivamo a tenere e far girare il pallone.

L’ultimo anno di Sarri ( l’anno dei record che ha fatto sognare tutti tranne …uno) invece si fu almeno coerenti: nonostante Goulam e Milik fossero “rotti” non arrivò proprio nessuno.

Poi ci si meraviglia se gli allenatori vogliono scappare o se i tifosi disertano, per la prima volta nella prima volta nella nostra storia, il San Paolo: il calcio per la gente è sognare…se cancelli il sogno cancelli la passione.

Il Napoli non fa mercato se “rischia” di vincere…ma farà cose buone solo se rischia di non qualificarsi per le competizioni europee.