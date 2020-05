Non solo Milenkovic se parte Koulibaly: Giuntoli punta un altro difensore e uno è già stato preso

Non solo Milenkovic se partirà Koulibaly: è folto l’elenco del ds Giuntoli per sostituire eventualmente il centrale senegalese. Intanto, a fine stagione, arriverà Amir Rrahmani, 26 anni, centrale del Verona che il ds ha acquistato a gennaio, lasciandolo in prestito lì dov’era. E alcuni suoi emissari hanno già contattato il Friburgo per Robin Koch, 23 anni, già nazionale tedesco. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2021 e il costo del cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.