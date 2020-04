Non mi sento offeso da napoletano ma da italiano

Scritto da Pasquale Omero

Purtroppo qualcuno, in questo paese si identifica con animali che sono per natura spazzini ma non hanno colpe. Qualche giornalista invece, ha altri interessi di testata, perché non perde mai, l’occasione per cibare alcuni lettori. Quando ero più giovane mi sentivo offeso come napoletano. Adesso mi sento offeso come italiano. Che dire, aspettiamo tanto noi dobbiamo pensare per stare bene insieme. Altri sembrano qualcosa, invece rispondono a precisi Interessi. Vedi il distrarre fondi destinati al sud. Grazie di esistere. Con tutto l’affetto.