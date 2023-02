Non ci sono avversari. Spalletti, avanti tutta

Una cara amica, una di quelle realmente in gamba, questa mattina mi raccontava come si prova ad appassionare studenti adolescenti all’economia.

Ascoltandoli, mi dice. Ecco, ascoltando. L’Inter ieri sera è stata disunita. Barella e Lukaku addirittura in lite.

L’obbligo di vincere sempre è una ghigliottina. Il peggiore dei nemici. È come nuotare contro corrente. Spingi e ti sbracci e più lo fai, più sei respinto. Chi nuota e nuota bene sa che meno ti muovi più l’acqua ti accoglie. C’è qualcosa di profondamente arcano e naturale in questo aspetto. Qualcosa di squisitamente viscerale ed uterino.

L’Inter sbatte contro il muro di Stankovic. La Samp scavalla il muro dei 10 punti ed Inzaghi si ferma a meno 15.

Il campionato è una cosa che non appartiene più ad Inter, Milan e Juventus. Lo dicono gli stessi tecnici.

Inzaghi, Pioli ed Allegri.

Tutti concordi.

“Noi giochiamo per un altro campionato. Guardiamo a Noi”.

Troppo Napoli?

Troppo poco Inter e Milan?

I processi da bar dello sport si fanno in tv e servono a riempire spazi.

Il Napoli viaggia spedito. Le correnti non lo ostacolano, anzi.

Lo skipper Spalletti ha preso la rotta giusta. Vento alle spalle e timone a dritta.

Poche chiacchiere.

Non ci sono avversari.

