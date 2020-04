Niente Cina per Mertens, la moglie: “Il motivo del ‘no’ sono io”

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, svela il perchè del mancato approdo in Cina dell’attaccante del Napoli: “Uno dei motivi principali sono io”.

Tra lo scorso anno e la prima metà di questa stagione Dries Mertens ha sfiorato la , ma alla fine ha continuato l’avventura al . Un trasferimento mancato, che ha aperto a nuovi scenari legati al rinnovo del belga con gli azzurri.Kat Kerkhofs, moglie dell’attaccante, durante l’intervista via Instagram a Moussa Dembelè per il programma ‘Home Party met Kat’ – da lei condotto – ha svelato il perchè della permanenza di Mertens all’ombra del Vesuvio.Uno dei motivi principali per cui Dries non è andato a giocare in Cina sono io”.Niente Oriente per ‘Ciro’, il cui contratto col Napoli scade a giugno e sono in ballo discorsi per cercare l’intesa sul prolungamento: un assist ai tifosi azzurri, intanto, lo ha fatto Kat. fonte Goal.com